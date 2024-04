Italiano: "Avrei firmato per una vittoria con qualunque punteggio. A Bergamo servirà una prestazione strepitosa, ma sono fiducioso"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Italia Uno dopo la vittoria contro l'Atalanta: “Carnesecchi ha fatto due parate incredibili su Nico Gonzalez, ma d'altronde è un grande portiere e gli faccio i complimenti. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla all'Atalanta, mentre nella ripresa Scamacca ci ha creato qualche difficoltà in più. Comunque ci prendiamo il primo round, soprattutto era importante ritrovare la vittoria. Siamo fiduciosi in vista del ritorno, anche se l'1-0 non sarà facile da difendere e sappiamo che a Bergamo servirà una partita strepitosa”.

Poi ha aggiunto: “La nostra strategia era allungare gli avversari, cercando di trovare un attaccante che potesse essere Belotti o gli esterni. Non abbiamo mai cercato il duello fisico, perché sapevamo che in quello sono sempre molto bravi. Abbiamo approcciato bene una partita che richiedeva di partire forte, e questo ci ha permesso di portare a casa un risultato per il quale avremmo messo la firma”.