Funaro: "I soldi per il Franchi? Stiamo ragionando su tutto con la Fiorentina. Rinnovo convenzione un fatto positivo per il dialogo"

Un anno. Tanto ha a disposizione il Comune di Firenze per trovare i soldi per realizzare il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Artemio Franchi.

“Comunicheremo le novità quando ci saranno”

Una scadenza questa che non sembra ancora preoccupare troppo l'attuale sindaco della città, Sara Funaro, che, interpellata dal Corriere Fiorentino, ha detto: “Quando avrò novità ve le dirò. Non ho detto che i soldi non ci sono, non ho detto né sì, né no. Ho scelto di fare le cose passo passo e quando avremo novità le comunicheremo”.

“Stiamo ragionando con la Fiorentina”

Nel frattempo rimane aperto il dialogo con la Fiorentina che si è detta interessata ad intervenire per completare l'opera: “Il rinnovo della convenzione per il Franchi è stato positivo - ha concluso la Funaro - E stiamo ragionando sul resto con loro, su che strada poter fare”.