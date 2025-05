Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio che ha a lungo militato tra Serie A e Serie B, ha commentato durante un intervento a Radiosei il giro di allenatori che si è abbattuto sulla Serie A in questi giorni, che vede coinvolta anche la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole.

“Mi aspettavo i tanti cambi in panchina, l'unico che mi ha veramente sorpreso è Palladino, non immaginavo le sue dimissioni. La Lazio, tornando su Sarri, mi sembra stia facendo un'operazione di facciata: lui, come Gasp, valorizza quello che ha, con lui prendi un ottimo addestratore. Con Baroni deve essere successo qualcosa di forte, credo sia successo qualcosa dal mercato di gennaio in poi”.