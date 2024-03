Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina senza più figura di riferimento

La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi è tutta dedicata a Joe Barone. Il titolo grande che troviamo è: "Ciao, Giuseppe". Occhiello: "Con la morte di Barone la Fiorentina perde la sua guida in Italia". E ancora: "Il dolore di Commisso e della squadra".

Pagina 2

Grande spazio per: “Addio a Barone, primo dei viola”. Sottotitolo: "A Firenze da 5 anni, era la figura di riferimento del club in Italia Calatosi totalmente nel ruolo sembrava tifoso da sempre". In taglio basso: "Oggi la camera ardente al Viola Park".

Pagina 3

Le reazioni alla morte di Barone: “Il calcio gli dice addio ”Joe era un uomo vero". Di spalla il commento intitolato: "Ciao, Giuseppe".

Pagina 5

Qui leggiamo: “Un fiume di emozioni il pianto della Fiorentina”. E anche: “Il dolore della città, ieri le prime rose”.