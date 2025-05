Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, arrivano anche dalla sala stampa del Villamarin:

"Abbiamo preferito cercare di togliere palleggio e non abbassarci, le transizioni sono una componente fondamentale e loro hanno grande qualità lì, soprattutto davanti. Il primo gol è più una palla lunga, è stato bravo l’attaccante ad aggirare il nostro difensore, sul secondo potevamo anche commettere fallo. Poi per me andava annullato perché il giocatore in fuorigioco ha ostruito la visuale a De Gea. C’è rammarico e dispiacere per la sconfitta ma oggi abbiamo giocato con orgoglio, ci tenevamo, in casa nostra e con i nostri tifosi vogliamo che il Franchi sia una bolgia.

I vice Dodo? Sono due giocatori che stanno facendo bene in quella posizione, domenica è toccato a Folorunsho e oggi a Fabiano. Poi quando recupereremo Dodo torneranno nella loro posizione.

Kean è stato una settimana fuori, in famiglia, ed è rientrato nel giorno pre gara. Quindi non ha fatto degli allenamenti con la squadra, per cui mi sembrava giusto e doveroso preservarlo a livello fisico, era rischioso buttarlo dentro dall’inizio. E poi per rispetto dei compagni che si sono allenati per una settimana, quando è entrato Moise ha dato grande forza alla squadra. E’ stata una scelta fisica e rispettosa verso i compagni.

La difesa a tre? Pongracic preferisce giocare a destra, Comuzzo da centrale e lo fa in modo naturale. Poi l’errore c’è stato ma a me piaciuto come ha reagito all’errore. E’ un ragazzo giovane, che gioca contro un attaccante forte ed esperto. Ha fatto una grandissima partita. La squadra oggi ha giocato con coraggio, temperamento, siamo venuti a fare la partita per cui sono soddisfatto. Non sono felice della sconfitta ma è tutto aperto, io ci credo e ho percepito che ci crede anche la squadra.

L'ambiente? E' un pubblico fantastico, gli faccio i complimenti, è davvero difficile giocare in questo stadio e ce la siamo goduta. E' stata una bella esperienza però in casa nostra sono convinto che il Franchi sarà una bella bolgia.

Il rigore finale? Non c'era, Folorunsho ha preso palla piena. Dodo? Vediamo nei prossimi giorni se riusciamo a recuperarlo per giovedì prossimo, il ragazzo ci tiene.

Cataldi? Vediamo come, il ragazzo ha sentito qualcosa per cui vediamo come reagisce domani. Se abbiamo perso Danilo ci dispiace tanto".