Alla fine Camporese finisce al Milan... ma in quello di Serie C

Un ex pianticella del vivaio della Fiorentina è Michele Camporese, difensore centrale che vinse una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera con Buso e Semplici in panchina. Poi il debutto e quando sembrava poter rappresentare una risorsa per la prima squadra, il rapido declino e un'affermazione continuativa in B, tra Pordenone, Foggia e Cosenza.

Il futuro di Camporese adesso però è al… Milan, inteso però come Milan Futuro, cioè la squadra U23 che milita in Serie C. Laddove giocano anche Liberali e Camarda, già visti più volte in massima serie. Lo riporta Matteo Moretto su X.