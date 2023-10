Assenza pesante per la Fiorentina contro il Ferencvaros. Biraghi e Pierozzi invece...

Arrivano novità dal Viola Park, dove la Fiorentina sta svolgendo la seduta di allenamento in preparazione alla partita di Conference League contro il Ferencvaros.

Ci sarà un'assenza pesante in casa viola, con Jonathan Ikoné che non ha preso parte all'allenamento e non sarà della partita a causa di problemi personali non meglio specificati. Regolarmente in campo invece sia Cristiano Biraghi che Niccolò Pierozzi, che si sono allenati con i compagni. Quest'ultimo, dopo una prima parte con i compagni ha lavorato a parte. Ancora a parte Yerry Mina.