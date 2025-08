Scendono in campo anche Guberti e Capparella: gli impegni pre campionato di Fiorentina Under 17 e 18

In vista dell'inizio della nuova stagione, le formazioni Under 18 e Under 17 della Fiorentina, guidate rispettivamente da Marco Capparella e Stefano Guberti, affronteranno una serie di test amichevoli a porte aperte. Gli incontri si disputeranno presso lo Stadio “Davide Astori” al Viola Park e la società gigliata ha comunicato i dettagli su avversari e orari sul proprio sito ufficiale.



Gli impegni dell'Under 17

Venerdì 8 agosto, ore 18.00: Fiorentina U17 - Sangiovannese

Giovedì 14 agosto, ore 10.00: Fiorentina U17 - Sinalunghese



Gli impegni dell'Under 18

Giovedì 21 agosto, ore 18.30: Fiorentina U18 – Arezzo

Sabato 9 agosto, ore 9.30: Fiorentina U18 – San Donato Tavarnelle

Mercoledì 13 agosto, ore 17.30: Fiorentina U18 – Viareggio