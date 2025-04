Orlando: "La Fiorentina non ha un gioco, per questo riesce a giocare meglio quando non deve fare la partita"

A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando, intervenendo anche sul percorso della squadra viola, ieri incappata in un pareggio contro il Parma:

"La Fiorentina ha battuto tutte le grandi in casa, tranne il Napoli, riesce a giocare meglio con le grandi. Quando deve fare la partita con le squadre che si difendono ha perso punti. Non ha un gioco la Fiorentina e per questo si è buttata contro queste squadre".