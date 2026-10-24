Prezzi allucinanti ed una modalità di vendita proibitiva: Fiesole, ATF e ACCVC disertano la trasferta di San Siro

Nella trasferta di Milano, scrive quest'oggi La Nazione, la Fiorentina dovrà combattere senza la maggioranza dei propri sostenitori, andando a complicare ulteriormente una sfida già di per sé proibitiva.

Fiesole, ATF e ACCVC disertano San Siro

Il tifo organizzato viola diserterà infatti San Siro: Curva Fiesole, ATF e ACCVC non saranno presenti alla sfida di domani contro l’Inter, unite nella protesta contro il caro biglietti e le modalità di vendita dei posti a disposizione, contestando in particolare l’assenza di una prelazione riservata ad associazioni e gruppi.

La denuncia dei Viola Club

Dopo la scelta della Fiesole, comunicata anche attraverso i social anche i vari Viola Club hanno rinunciato alla trasferta, denunciando i prezzi eccessivi di un settore popolare per sua stessa definizione e rivendicando il valore sociale delle associazioni per la collettività.