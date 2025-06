Non si ferma più Cafù, dopo aver a lungo consigliato l'acquisto di Dodo al Milan ora l'ex terzino destro torna a consigliare ai rossoneri un brasiliano passato dalla Fiorentina.

Vi ricordate Pedro? L'attaccante brasiliano classe 1997 arrivò a Firenze nella stagione 2019-20, collezionando solo 59 minuti in campo con la maglia della Fiorentina e venendo subito rispedito in patria, al Flamengo. Lì, l'attaccante è esploso mettendo a referto 277 presenze e collezionando 140 gol con la squadra brasiliana. Sarà impegnato al Mondiale per Club, e Cafù lo consiglia proprio al Milan: “Punterei su Pedro, ha recuperato a pieno l'infortunio ed è pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”, ha riferito a La Gazzetta dello Sport.