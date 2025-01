Allenamento a porte aperte per la Fiorentina nel giorno di Capodanno.

Per l'occasione al Franchi sono accorsi molti tifosi viola, sia per dare il proprio sostegno alla squadra, sia per vedere per la prima volta il neo acquisto Nicolas Valentini.

Nel momento in cui scriviamo ci sono duemila persone circa allo stadio. È probabile che alla fine si possano contare almeno 2500 presenze.