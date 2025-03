Sfida generazionale tra i pali. Che portieri al Franchi!

Da una parte David De Gea, dall'altra Marco Carnesecchi. Sarà sfida a distanza tra due dei migliori portieri della Serie A in questo momento. L'estremo difensore viola ha convinto tutti dopo il suo ritorno in campo a Firenze, dove ha collezionato 29 presenze, 9 clean sheet e 32 gol subiti. 2640 minuti in campo di sicurezze e carisma, in attesa della decisione per il prossimo anno.

Dall'altra parte c'è Carnesecchi, classe 2000, che si è confermato tra i migliori talenti in porta del nostro campionato e che al Franchi si è già esaltato. 3240 minuti in campo, 36 partite giocate e 38 gol subiti. Ben 15 i clean sheet. Si prospetta una grande sfida anche tra i pali. Lo scrive La Nazione.