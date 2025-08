Ricordate Agostinelli? Dalle giovanili della Fiorentina con cui ha vinto tutto, ora riparte dalla Serie C

Vi ricordate di Vittorio Andrea Agostinelli? Con la Primavera della Fiorentina ha vinto praticamente tutto ed era uno dei talenti più chiacchierati, anche in ambito prima squadra. Adesso il classe 2002, svincolato dallo scorso febbraio, riparte da un'esperienza in Serie C: giocherà nel Team Altamura.

Ecco il comunicato: “Team Altamura mette a segno l’ennesimo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del giovane trequartista Vittorio Agostinelli fino al prossimo 30/06/2026 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Nato a Monopoli nel 2002, Agostinelli è cresciuto nei settori giovanili del Bari, Roma e Fiorentina squadra con la quale ha vinto 3 Coppe Italia ed 1 Supercoppa, all’attivo anche una stagione nel Campionato di Serie C con la Virtus Francavilla”.