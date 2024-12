Intanto il Cagliari torna al lavoro e mette nel mirino la Fiorentina. Settore ospiti già sold out al Franchi

Dopo la vittoria a Verona di misura contro l'Hellas, il Cagliari torna in campo in vista del lunch match di domenica contro la Fiorentina al Franchi. La squadra sarda è tornata oggi in campo, visto che il suo ottavo di finale in Coppa Italia lo giocherà contro la Juventus il 17 dicembre.

Intanto i tifosi rossoblù hanno acquistato tutti i tagliandi disponibili nel settore ospiti, che come di consueto è ridotto a causa dei lavori al Franchi. La squadra viola, invece, dovrà prima affrontare l'Empoli domani sera, poi potrà ripensare alla Serie A.