Stavolta tocca davvero a Mandragora mettere una pezza agli acciacchi di Cataldi. E la fascia torna a un esterno tattico

Aveva sorpreso l'esclusione, con permanenza in panchina annessa, di Rolando Mandragora a Monza vista l'indisponibilità di Cataldi. Un'assenza che sarà replicata anche domani dall'ex laziale, che mette in difficoltà Palladino e nega la possibilità di riproporre il centrocampo che funzionava a inizio stagione. Secondo il Corriere Fiorentino però stavolta per Mandragora dovrebbe arrivare la chance da titolare, in coppia con Adli. Esordio dal primo minuto all'orizzonte per Folorunsho grazie al quale si dovrebbe rivedere l'esterno tattico ‘alla Bove’.