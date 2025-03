Europa League, Lazio avanti con il brivido, mentre Hummels fa fuori la Roma. La Serie A può quasi salutare il quinto posto per il ranking

Sono appena terminate le gare delle italiane in Europa League. Non sono arrivati risultati totalmente soddisfacenti per la Serie A e il ranking UEFA.

Ranieri fuori

La squadra di Ranieri è finita subito in dieci uomini a causa dell'espulsione lampo di Hummels, che ha commesso un fallo da ultimo uomo. Pochi istanti prima dell'intervallo, il Bilbao ha trovato il vantaggio con Nico Williams. Da lì praticamente un monologo dei baschi, che hanno raddoppiato e poi triplicato nel finale di partita. 3-1 (gol di Paredes su rigore nel recupero) e Roma fuori dall'Europa, nonostante avesse vinto all'Olimpico il match d'andata.

Lazio avanti

La Lazio, invece, l'ha scampata grossa. I biancocelesti, che giocavano fra le mura amiche, sono andati sotto nel punteggio, rischiando quindi di finire ai supplementari. Un gol di Romagnoli, però, ha rimesso le cose in parità, concedendo un sospiro di sollievo e qualcosa di più a Baroni. 1-1 finale e capitolini ai quarti, a differenza dei giallorossi.