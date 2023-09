Iachini: "Quando alla Fiorentina schierai Chiesa seconda punta, stampa e tifosi non la presero bene. Poi fece 11 gol"

A tuttojuve.com ha parlato l'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, intervenendo sulla coppia d'attacco della Juventus formata dagli ex viola Vlahovic e Chiesa, raccontando alcuni retroscena vissuti proprio a Firenze con loro: "Erano davvero molto giovani, ma già si trovavano a meraviglia a Firenze. Era la stessa coppia d'attacco che schieravo titolare nella Fiorentina. Posso raccontare di una chiacchierata avuta con Federico subito all'inizio della mia avventura in viola, lui veniva da un problemino fisico e non era al top della forma. Era sempre stato schierato esterno, ruolo che intendiamoci può ricoprire benissimo, ma in attesa di rivederlo nelle perfette condizioni fisiche gli dissi che lo avrei schierato come seconda punta.

Era la prima volta che ci giocava, ma il ragazzo mi diede grande disponibilità e lavorò sodo in allenamento per migliorare. All'inizio questo cambio di posizione non venne visto bene dalla stampa e dai tifosi, ma poi fece 11 gol (sorride ndr)"