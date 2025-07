Corriere Fiorentino: Quanti under per Pioli e la vera novità è bosniaca

Due articoli sulla Fiorentina, presenti stamani sul Corriere Fiorentino.

Grande spazio trova: “Gioventù viola”. E ancora: “Martinelli, Fortini & C., quanti under per Pioli La novità è Kospo, appena arrivato dal Barça ”Voglio impormi qui"". Articolo che inizia così: “È il classico tormentone di metà estate, quello che risuona nei ritiri di serie A frequentati da giovani di belle speranze in attesa di sviluppi. Così quando le squadre scendono in campo per le prime amichevoli sono loro, i giovani, a raccogliere le maggiori curiosità da parte dei tifosi”.

Beltran e Nzola

Sul mercato invece leggiamo in taglio medio: “Il Flamengo insiste per Beltran, ma lui frena Nzola-Pisa si fa”.