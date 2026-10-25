La Fiesole diserta San Siro, ma protesta sotto la sede della Lega Calcio

La Fiorentina perde 2-1 contro l’Inter a San Siro, senza il sostegno della Curva Fiesole nel settore ospiti. Una scelta annunciata dai gruppi del tifo organizzato, che hanno deciso di disertare la trasferta di Milano per protestare contro gli alti costi dei biglietti.

La giornata dei sostenitori viola ha però avuto un altro punto di ritrovo. Alcuni tifosi si sono presentati sotto la sede della Lega Calcio, portando la contestazione direttamente davanti a uno dei luoghi simbolo del calcio italiano.

Un’assenza dagli spalti accompagnata dunque da una presenza in strada: il cuore del tifo viola ha scelto di far sentire la propria voce contro i vertici del movimento. Mentre la squadra di Vanoli cercava punti sul campo dell’Inter, fuori dallo stadio è andata in scena una protesta che ha spostato l’attenzione dal risultato al rapporto tra tifosi e istituzioni calcistiche.