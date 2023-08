Incontro in corso a Firenze tra Fiorentina e Spezia per Nzola. Le ultime

Dopo aver praticamente chiuso per Lucas Beltran dal River Plate ed aver quasi ceduto Arthur Cabral al Benfica, la Fiorentina sta lavorando assiduamente anche per un altro attaccante.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, è in corso, in questi istanti, un incontro fra Joe Barone e Stefano Melissano dello Spezia per chiudere per l'arrivo di M'Bala Nzola a Firenze.

Nelle prossime ore, ulteriori novità, ma con la certezza che la squadra mercato viola, capitanata da Daniele Pradè, sta facendo di tutto per assicurare l'ex pallino di Vincenzo Italiano ai tempi della Liguria.