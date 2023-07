Osservatori di Fiorentina e Milan presenti al ritiro della Salernitana per monitorare le condizioni di Dia

Secondo quanto riporta tuttosalernitana.com, la Fiorentina e il Milan avrebbero mandato alcuni suoi emissari a Rivisondoli, dove la Salernitana è in ritiro estivo, per osservare da vicino Boulaye Dia e valutare le sue condizioni. Il giocatore è nel taccuino di entrambe le società, che sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione.

Il senegalese è reduce da un intervento al menisco sinistro a fine maggio e si sta riprendendo. L'ex Villarreal prosegue dunque il suo programma personalizzato, anche se salterà le prime amichevoli.

