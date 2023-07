Dopo l'arrivo a Firenze di ieri sera, quella di oggi è stata a tutti gli effetti la giornata di Arthur. Il brasiliano ha svolto le visite mediche da Fanfani e presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso a circa 2 milioni più 2 di bonus, con diritto di riscatto a 20 e ingaggio totalmente pagato dalla Juventus.

Ma il fronte delle entrate è caldo tanto quanto quello delle uscite. Infatti è ormai questione di ore il passaggio di Igor al Brighton, per una cifra pari a 17 milioni di euro più bonus. Lo stesso procuratore del giocatore, Marcelo Mascagni, ha confermato a Fiorentinanews.com il buon esito della trattativa che potrebbe chiudersi tra stasera e domani con visite mediche previste per lunedì.

Oltre a Igor, anche Terzic è pronto a lasciare la Fiorentina. Il serbo diventerà presto un giocatore del Salisburgo, che ha battuto la concorrenza di diversi club tra cui il Bologna. Nell case viola entreranno 5,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Ufficialità odierne anche quelle di Saponara all'Hellas Verona e di Niccolò Nardi, classe 2004 protagonista con la Primavera di Aquilani, in prestito al Livorno in Serie D. Vicinissimo, infine, il trasferimento a titolo definitivo di Samuele Spalluto al Pescara.