Finito l'anticipo serale di questo sabato di Serie A allo Juventus Stadium con la gara tra bianconeri e Lecce. I padroni di casa hanno trovato il doppio vantaggio nel primo tempo, grazie a un Vlahovic trasformato in assistman: prima per Koopmeiners, poi per Yildiz.

La Juventus spreca e il Lecce accorcia le distanze all'87' con una bella testata di Baschirotto per il 2-1. I bianconeri resistono agli assalti finali dei pugliesi, a cui però manca una punizione chiara al limite dell'area nel finale per un fallo di ostruzione non fischiato. Con questi tre punti i bianconeri sorpassano momentaneamente l'Atalanta e volano al terzo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 65, Juventus 59, Atalanta 58, Bologna 57, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 24, Monza 15.