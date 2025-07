La diatriba tra Vlahovic e la Juventus si sposta sui social. Il serbo senza mezze misure: "Non potevo fermarmi là..."

Continua la diatriba tra Vlahovic e la Juventus: l'attaccante serbo non ha intenzione di rinnovare a cifre inferiori con i bianconeri, che a loro volta minacciano di metterlo fuori rosa qualora il serbo rifiutasse la cessione.

Col Milan che guarda attento, essendo interessato all'attaccante ex Fiorentina, intanto la querelle tra le parti si sposta sui social: sul proprio canale Instagram, Vlahovic ha ripubblicato un post di Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid e oggi in Arabia, datato 7 settembre 2024. La particolarità sta nella didascalia, allegata alla foto di un Benzema all'inizio della sua carriera: la punta francese vi scrisse ‘Non potevo fermarmi là’. Un'allusione al fatto che, pur giocando nel Lione, lui fosse destinato a palcoscenici più importanti: Vlahovic sembra voler far intendere la stessa cosa.