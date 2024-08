Rubino: “Delusione grande, le finali funzionano così. In stagione vogliamo ripeterci con una coppa, sappiamo cosa aspettarci”

L’attaccante della Fiorentina Tommaso Rubino è intervenuto a Sportitalia dopo la sconfitta in Supercoppa Primavera: “Delusione grande. Noi abbiamo fatto la nostra partita, poi loro hanno trovato il primo gol. Abbiamo spento il cervello dal secondo, dove secondo me c’era un fallo. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, ma le finali sono partite secche e non sai mai quello che può succedere”.

”Vorremmo un’altra coppa”

Cosa aspettarsi dalla stagione? “Nello spogliatoio sappiamo cosa aspettarci. Speriamo di portare a casa una coppa come l’anno scorso”.