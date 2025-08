C'è un ulteriore restyling dell'attacco nella testa della Fiorentina, non totale come negli ultimi anni ma legato sicuramente a Lucas Beltran, che dopo due anni a Firenze non ha convinto. Il Flamengo lo aspetta e l'argentino sta via via ammorbidendo la sua posizione, partita da un ‘no’ nella speranza di restare in Europa. E allora con un Beltran che potrebbe avvicinarsi al Brasile, la Fiorentina sta tornando a battere piste per l'attacco, per un bomber di scorta che l'anno scorso è mancato del tutto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il preferito è Fotis Ioannidis, classe 2000 del Panathinaikos che l'anno scorso ha incrociato proprio la Fiorentina in Conference. Pradè e soci sono rimasti impressionati dal greco, il cui prezzo non pare improponibile, intorno ai 15 milioni. Le alternative si chiamano De Jong e Calvert-Lewin, entrambi svincolati.