Per approfondire l'attualità in casa Fiorentina, parlando di Conference League e dei giocatori di spicco della rosa viola, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il noto giornalista Massimo Caputi.

Quante possibilità ha la Fiorentina di tornare in finale di Conference e di provare a vincere la coppa?

“La Conference è considerata una competizione più debole, ma che può sicuramente riservare delle insidie, soprattutto quando si arriva alle battute finali. Credo che la Fiorentina possa nuovamente raggiungere l’ultimo atto di questa competizione e, se questo accadrà, la squadra lo farà sicuramente con una maturità superiore alle precedenti esperienze. Magari servirà”.

Kean è l'arma in più della Fiorentina per la Conference?

“Kean è un giocatore straordinario, in generale. Sono contento che stia giocando cosi bene a Firenze perché ho sempre creduto nelle sue qualità. Quando ho letto del suo arrivo in viola ho subito pensato che la Fiorentina avesse fatto un grande affare. Per molti può essere sembrata una scommessa ma, se lo è stata, ha fatto bene la società a tentarla. I complimenti vanno a Pradè e tutta la dirigenza viola. Chi mi ascolta sa che fin dall’inizio avevo espresso il mio parere positivo su questa operazione”.

Come valuta la stagione di Gudmundsson?

“Cambiare squadra, avere gli infortuni che ha avuto lui fin da subito… non sono fattori che lo hanno aiutato ad integrarsi bene ed essere da subito una parte importante di questa squadra. Ma sicuramente lui è un esempio di giocatore su cui la Fiorentina deve puntare per il futuro insieme a ragazzi come Fagioli, Adli e Cataldi”.