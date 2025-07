L’ex difensore Lorenzo Minotti, adesso opinionista per Sky Sport, ha commentato a Lady Radio la nuova stagione della Fiorentina, iniziata con l'arrivo in panchina di Stefano Pioli.

Attacco e opzioni

“Per me il tridente è un'opzione più che fattibile per la Fiorentina. Credo che Dzeko lo vedremo spesso in coppia con Kean. Con i giusti stimoli poi Gudmundsson può fare il quinto o la mezzala, come fatto vedere al Genoa. Per fare questo serve un certo tipo di centrocampo, così come di attacco se si opterà per le due punte”.

Sohm e l'innesto a centrocampo

"È un giocatore da capire: potenzialmente è fortissimo e ha qualità, quantità, colpi. Lui arriva bene dentro l’area, ma non ha trovato sempre continuità e quella crescita che ci si aspettava. E' un giocatore su cui si può lavorare come Pioli ha fatto con Kessie. Credo che la Fiorentina deve fare delle scelte sui giocatori che ha: ha centrocampisti con caratteristiche simili, ma manca una tipologia di giocatore con fisicità importante, oltre a leadership ed equilibrio”.

Sull'obiettivo Conference

“Quest’anno la Fiorentina parte tra le favorite in Conference, probabilmente solo il Crystal Palace è a livello della Fiorentina. La Conference deve diventare un obiettivo e nella prima parte di stagione dovrà essere usata per far crescere tutta la squadra”.