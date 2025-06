Toni: "Giusto puntare su attaccanti come Dzeko e Immobile, hanno ancora qualcosa da dire. Chi sa fare gol non dimentica mai come si fa"

Dal palcoscenico della Illumia Summer Cup di padel ha parlato anche Luca Toni, commentando gli ultimi movimenti di mercato riguardanti la Serie A: su tutti, quelli di Immobile vicino al Bologna e di Dzeko alla Fiorentina. Queste le sue parole raccolte dal Corriere di Bologna.

“Immobile lo prenderei di sicuro, su uomini come lui o Dzeko punterei sempre: quando i grandi attaccanti vogliono rimettersi in gioco vuol dire che hanno ancora qualcosa da dire, e se vogliono tornare in Serie A sapendo di avere tutti gli occhi puntati addosso, allora non hanno voglia di svernare. Qualora non fossero in perfetta forma, però, penserei ad avere un piano B pronto. Anche a me davano del finito a 33 anni, poi li ho smentiti tutti arrivando a 39 anni e segnando una ventina di gol a stagione. Quando in carriera hai segnato valanghe di gol, non ti dimentichi come si fa".