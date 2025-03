Il mister Capparella ha parlato dopo la vittoria della sua Fiorentina U18 contro l'Olympique Thiessois per 2-0, gara valida per gli ottavi di finale della Viareggio Cup. Queste le parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se abbiamo rischiato sull'unica occasione loro, poi nel secondo tempo loro hanno preso una traversa. Tante volte siamo stati non incisivi, potevamo fare molto meglio. Stiamo crescendo, sono contento dei ragazzi. Abbiamo fatto tante rotazioni, giovedì ne faremo altri.

E' impensabile non pensare alla voglia di vincere il torneo. Tutti vogliono vincere. Dobbiamo essere tranquilli e sereni, oggi ci siamo abbassati troppo dopo il vantaggio. Mi dispiace che ci sia ancora un po' di timore. Non dobbiamo avere l'obbligo di raggiungere il risultato a tutti i costi. Stiamo crescendo, ho tanti ragazzi, oggi c'erano due 2008 in campo. Ci crediamo, certo, ma se perderemo una partita non ne faremo una tragedia.

Incontrare squadre africane ci fa adattare molto all'avversario e a realtà che non conosciamo. Sono squadre imprevedibili, non capisci cosa succede in campo. Sono particolari, serve capire le dinamiche di gioco. Mi auguro di vincere questo torneo, ma serve serenità e prestazioni fatte attraverso gioco e agonismo. Loro erano molto fisici, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Sardilli? Abbiamo tanti ragazzi, meglio preservare qualcuno e recuperare per giovedì".