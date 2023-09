Intanto Giroud si fa male e Jovic punta all'esordio da sogno con il Milan

Infortunio alla caviglia per Olivier Giroud nel match della sua Francia contro l'Irlanda. Nel post gara l'attaccante del Milan ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, ma nella giornata di oggi saranno gli esami a far sapere se il giocatore potrà rimanere in ritiro con la squadra oppure dovrà tornare anzitempo a Milano.

Intanto si scalda Luka Jovic, arrivato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato proprio come vice Giroud. Se il francese non dovesse recuperare, sarà subito del serbo il posto in attacco nel derby contro l'Inter.