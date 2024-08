Benedetto Ferrara: "Quando Pradè tirò fuori quel 99%, avevo subito capito che la Fiorentina avrebbe fatto di tutto per vendere Gonzalez"

Benedetto Ferrara, acuto opinionista de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la cessione di Gonzalez alla Juventus, l'ennesima alla società bianconera da parte della Fiorentina, la terza della gestione Commisso (dopo i big Chiesa e Vlahovic):

“Quando Pradè disse che Nico rimaneva al 99%, avevo già capito che la società si sarebbe adoperata per realizzare quell'1%. Adesso sui social si scatenerà la rabbia di chi non vuole più vedere i Viola alla Juve, ma io non sono per niente meravigliato. Ho cominciato a fare il giornalista con Baggio alla Juventus, ho visto i lacrimogeni in piazza… non mi meraviglio più di certi affari. C'è ormai chiaramente un legame con questa società ed ora l'unica domanda che mi sorge è: ‘chi prenderemo con i soldi di Nico?'. La Serie A è stata mutilata dal mercato aperto: noi senza il 10, il Napoli senza Osimhen e l'Atalanta senza Koopmeiners; i procuratori vogliono queste situazioni, ci marciano, ci fanno soldi così. I procuratori adesso dicono pure la loro sulle formazioni, lo fanno pubblicamente, come successo con il caso Sterling al Chelsea”.

“Sembra che si faccia mercato soltanto con la lettera ‘J’…”

“Tornando a noi, la Fiorentina aveva già preso Gudmundsson prima, dunque dal punto di vista tecnico forse Palladino adesso ha in squadra un giocatore più funzionale. Io mi aspetto due cose adesso: se la strategia di mercato verrà continuata e se Palladino avrà alla fine a disposizione una rosa completa. Allo stato attuale, ci sono i vari Ikone, Brekalo, Sabiri oltre ad un centrocampo che non persiste. Col sorriso, mi vien da dire che la società fa mercato soltanto con l'agenda alla lettera ‘J’, quando invece Pradè ci aveva parlato di scouting…”.

La sua opinione sulla cessione di Nico

“Alla fine siamo tutti tifosi, ma ci saranno sempre quelli che se ne usciranno con ‘ehh ma Nico ha sbagliato le finali’ e gli altri tifosi-commercialisti felici per l'ennesima plusvalenza. Ma quelli che vanno allo stadio ci soffrono, le sentono queste cessioni. Gonzalez faceva la differenza, ma ora dobbiamo solo aspettarci che i suoi soldi venga reinvestiti. Che questa questione sia stata gestita male è indubbio, così come la cessione di Milenkovic, che ci ha lasciato con una difesa a tre e gli stessi problemi”.