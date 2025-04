Prevale un po' di delusione e di rammarico nei giocatori viola e in particolare in Danilo Cataldi dopo il doppio vantaggio sfumato ieri a San Siro contro il Milan:

“Ci portiamo dietro una buona prestazione, con il rammarico di non averla chiusa e no aver impedito a loro di fare il 2-2. E' stato un peccato non portare a casa i 3 punti. La Conference? Ci portiamo dietro tanto delle ultime 3-4 prestazioni, si è vista una Fiorentina diversa, che vuole prendere alto l'avversario e gestire più possibile il pallone. Sappiamo che in Europa le squadre non regalano mai niente quindi sarà una partita difficile”.