Corriere Fiorentino: Trasloco Fiorentina, ecco perché mancano alternative vicine

Sul Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, in prima pagina si legge il titolo: "Trasloco Fiorentina? Ecco perché in Toscana non c'è un'alternativa".

All'interno, a pagina 2 l'approfondimento: “All'ultimo stadio”, con l'analisi delle condizioni degli impianti sportivi in Toscana. A pagina 9, poi: "L'esodo viola" e "Entusiasmo Champions e Befana, a Sassuolo saranno in 5mila a sostenere la Fiorentina".