Florenzi: "Durante il riscaldamento ho litigato con un tifoso della Fiorentina. Ha detto tante cattiverie sulla mia romanità"

Il difensore del Milan, Alessandro Florenzi, ha raccontato un episodio accaduto prima dell'inizio della partita contro la Fiorentina.

“Ho litigato con un tifoso della Fiorentina”

Stimolato sul tema razzismo ha detto: “Durante il riscaldamento ho litigato con un tifoso della Fiorentina, perché ha detto talmente tante cattiverie sulla mia romanità”.

“Non è razzismo ma…”

E poi: “Non è uguale ad essere razzista ma non è giusto per quello che mi riguarda. Il razzismo è un'altra cosa. Non voglio entrare nella vicenda tra Juan Jesus e Acerbi, non sono la persona giusta per farlo”.