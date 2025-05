Il presidente del Betis Siviglia, Angel Haro, verrà a Firenze a seguire il match contro la Fiorentina che è molto sentito all'interno della società andalusa.

“Sensazioni positive”

“Il morale è molto alto, ma lo sono anche la concentrazione e la fiducia nelle nostre capacità - ha detto - Penso che la squadra sia in ottima forma. Stiamo affrontando senza dubbio una partita storica per noi che vogliamo raggiungere la nostra prima finale europea. È una partita molto importante. Le sensazioni sono positive, vedendo come sta la squadra e come sta giocando”.

“Se il Betis giocherà come all'andata…”

E poi: “La tensione è insita in una partita che non sarà facile, con un avversario molto forte che gioca nel proprio campo, e quindi, certo, siamo prudenti, ma anche fiduciosi nel gioco della squadra. La Fiorentina? Ha un centravanti che è un giocatore importante (Kean ndr). Hanno anche alcuni giocatori a centrocampo che devono essere tenuti sotto controllo. È una squadra solida, una squadra che sa il fatto suo, e dobbiamo prestare molta attenzione a questo tipo di giocatori, ma anche giocare la nostra partita. Se il Betis gioca come abbiamo fatto noi all'andata penso che vinceremo”.