De Rossi allontana momentaneamente il futuro: "Non penso alle possibilità di rinnovo. Domani non voglio che finisca"

Tra i candidati alla panchina della Fiorentina, per il futuro, c'è anche Daniele De Rossi in caso di mancato prolungamento con la Roma. Ma il tecnico giallorosso non si fossilizza sulla questione. Ecco cosa ha detto nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan: “Domani è importantissima, non voglio che finisca. Pellegrini mi ha fatto emozionare, mi ha detto che è un percorso per essere felici. E cosa esiste di più importante?”.

“Non penso alle possibilità di rinnovo”

E aggiunge: “Dal mio arrivo da allenatore, ho trascorso tante giornate felici. Quindi non penso alle possibilità di rinnovo con la Roma, in base a come andrà domani. Penso a godermi ciò che stiamo facendo”.