Arriva il commento sulla partita anche da parte del tecnico del Maccabi Haifa, Messay Dego: "Avevamo in programma di partire piano e aumentare l'intensità, volevamo arrivare intorno al 60' per far entrare alcuni uomini migliori ma la Fiorentina ha segnato proprio in quel momento.

Tensione alla fine? C'era qualche problema tra la nostra sicurezza e quella dello stadio, che poi è stato risolto.

Se è mancato il pubblico all'andata? Abbiamo fatto un percorso eccezionale, giocando solo una partita in casa. Penso che se avessimo giocato davanti a 30.000 tifosi nostri la situazione sarebbe cambiata. Ora andiamo avanti e pensiamo solo al campionato.

Rammarico maggiore? Per l'andata, il ritorno si è giocato in uno stadio e su un campo più bello. Siamo orgogliosi del nostro percorso, la Fiorentina vale la Champions League come livello. Può arrivare in finale, è l'alternativa all'Aston Villa per la vittoria della Conference".