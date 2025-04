Durante un intervento a Radio Bruno, l'ex portiere viola Gianluca Berti ha avuto modo di concentrarsi sulla situazione del giovane estremo difensore viola Tommaso Martinelli, ma non solo.

‘Occorre che Martinelli vada a giocare e cresca anche sbagliando'

"De Gea è il miglior portiere straniero della Serie A in stagione, tra gli italiani dico Carnesecchi. De Gea ha fatto la storia al Manchester United, è un portiere di spessore internazionale. Allenarsi col campione spagnolo è importante per Martinelli, io però penso che un giovane bravo deve giocare, non vedere gli altri, fare il terzo o un'apparizione ogni tanto con la Primavera. Avrei mandato Martinelli a giocare, anche in Serie C, anche a gennaio, per giocare delle partite, crescendo poi l'anno successivo magari in B, pagando una valorizzazione. Questo per capire se possa fare il portiere della Fiorentina in futuro. Martinelli ha le carte in regola per diventare un buon portiere, ma un giovane non può essere soffocato, conta il campo alla fine”.

‘Bisogna far di tutto per trattenere De Gea in viola’

“Martinelli ha bisogno di fare un campionato e poter sbagliare per crescere. Gli serve continuità, giocare tante gare. Parlavamo prima di Carnesecchi, che prima dell'Atalanta si è messo in gioco a Trapani e a Cremona. Un altro anno di De Gea sarebbe fondamentale ed è essenziale far di tutto per trattenerlo. La Fiorentina è stata bravissima a prenderlo e credo che il giocatore sia anche riconoscente. È sereno, è stato accolto bene e ha risposto con le prestazioni, a questo punto della sua carriera penso sia importante per lui”.