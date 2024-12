A Lady Radio è intervenuto l'ex difensore e poi team manager della Fiorentina Roberto Ripa, che si è espresso sulle ultime mosse di mercato viola ma anche sul rendimento finora della squadra di Palladino.

“Dopo le preoccupazioni iniziali la squadra ha trovato la formula e mi ha impressionato l’identità della Fiorentina, alla quale Palladino ha contribuito tantissimo. Il gruppo è affiatato e riesce a sopperire alle mancanze, la striscia di 8 vittorie consecutive non si vedeva da tempo e c’è stata grazie ai valori tecnici e soprattutto morali della Fiorentina. Con la Juventus la squadra ha sofferto, è andata sotto due volte ed è riuscita a meritare il pareggio”.

‘Comuzzo calciatore forte, De Gea e parate di tutti i colori’

“La Fiorentina ha la seconda miglior difesa, grande merito va alla difesa ma non dimentichiamo cosa ci ha fatto vedere De Gea in questi mesi. Lo spagnolo ci ha fatto vedere parate di tutti i colori, dando tranquillità ad un reparto giovane. Comuzzo è un calciatore forte e con la testa sulle spalle, ormai dopo un girone intero possiamo dirlo. Ha umiltà, è cresciuto di gara in gara, sempre concentrato ed è bravo a stare a contatto con l'attaccante senza essere irruente. La Fiorentina però è anche il quarto miglior attacco. Non segna solo Kean; d’accordo che 11 reti sono arrivate con Lecce e Roma in due gare, ma sono numeri importanti”.

‘Avrei investito su Frendrup, Folorunsho può portare gol alla Fiorentina'

"Folorunsho? Alla Fiorentina serve un titolare, avendo perso Bove. È arrivato al Napoli coi crismi del calciatore che poteva provare ad esprimersi in una grande squadra, e ha fatto fatica. Non aveva le caratteristiche che Conte richiede, tanto che il tecnico del Napoli ha schierato anche Raspadori da mezzala. Il suo tempo a Napoli era finito, ha doti di inserimento e può portare gol che servono alla Fiorentina. Avrei preferito Frendrup, era il calciatore più adatto, un investimento certamente più importante da anticipare per giugno".