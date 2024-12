Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sul mercato invernale della Fiorentina: “La campagna acquisti estiva è stata ottima, ma mi ha deluso Pongracic. Ha sempre alternato annate buone e meno buone, e questa secondo me è una stagione "no" per lui. Lo lascerei andare e prenderei un altro difensore oltre a Valentini".

“Ikoné e Kouame non mi convincono”

Poi sul reparto offensivo ha aggiunto: “Con tutto il rispetto per questi due giocatori, ma fossi la Fiorentina venderei uno tra Kouame e Ikoné. Il primo come centravanti non mi convince per niente, il secondo invece proprio non mi ha mai convinto. Se il club riuscisse a incassare qualcosa oppure semplicemente a risparmiare sui loro ingaggi potrebbe puntare a prendere un vero vice-Kean”.