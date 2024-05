Primavera, le FORMAZIONI ufficiali di Sassuolo-Fiorentina: Fortini dal primo minuto per Galloppa. Leonardelli in porta

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per il Campionato Primavera.

Mister Galloppa opta per il suo classico undici di partenza, con Leonardelli in porta e il quartetto di difesa composto da Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini. A centrocampo ci saranno Ievoli e Vitolo, con Rubino sulla trequarti e Caprini-Presta sulle fasce. Davanti l'unica punta Sene.

Sassuolo (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Di Bitonto, Falasca; Knezovic, Kumi, Leone; Bruno; Minta, Russo. All.: Bigica.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Vitolo; Caprini, Rubino, Presta; Sene. All.: Galloppa.