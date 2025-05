L'Italia Femminile non va oltre il pareggio contro la Svezia e si complica i piani. Titolare una centrocampista viola, Bonfantini subentra

C'è un po' di Fiorentina nell'Italia Femminile di Soncin. La Nazionale, però, adesso vede i suoi piani complicarsi: al Tardini di Parma finisce 0-0 contro la Svezia, nella gara valida per il girone della fascia A di Nations League. Un pari che serve a poco alle azzurre, chiamate anzi a vincere in Galles per accedere alla fase successiva.

La centrocampista della Fiorentina Emma Severini gioca da titolare e resta in campo durante tutta la partita. Agnese Bonfantini, invece, sostituisce a un quarto d'ora dal termine Sofia Cantore. Non basta, comunque, per smuovere un risultato scolpito.