Palladino: L'ostacolo procuratore aggirato dalla Fiorentina

Salvo sorprese, il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Raffaele Palladino. Il tecnico proveniente dal Monza, è assistito da Beppe Riso e Michelangelo Minieri e questo non è un particolare secondario in questa vicenda.

Ostacolo aggirato

Stando a quanto scritto stamani dal Corriere Fiorentino, il club viola ha aggirato l’ostacolo relativo ai rapporti non proprio idilliaci con Riso, facendo curare l'intera trattativa a Minieri, che tra l'altro è stato calciatore gigliato in C2 e con il quale non sono mancati altri affari di mercato in passato. Richiesta questa che è stata accolta anche dallo stesso Palladino.

Un doppio scatto in avanti

A proposito del tecnico, il suo ingaggio passerà dal milione che prendeva a Monza, agli 1,7 milioni di euro che percepirà a Firenze. Un doppio scatto in avanti (squadra e stipendio) fatto dall'allenatore campano.