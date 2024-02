Barak stoppato: Il suo destino è legato a doppio filo a Gudmundsson

C'è un'altra operazione che è legata a doppio filo a quella tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson. Stiamo parlando del passaggio di Barak al Cagliari.

In sostanza, il centrocampista-trequartista ceco è stato stoppato in attesa di sapere che ne sarà dell'islandese (che può giocare non solo da esterno ma anche sottopunta all'occorrenza).

Se uno non arriva: se il Genoa dirà di sì alle avances della Fiorentina, allora il Cagliari si ritroverà ad avere il giocatore, oltre a Mina che ha già preso la direzione della Sardegna.