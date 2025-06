Già al capolinea l'avventura di Nico Gonzalez alla Juventus? Piace molto in Francia, i bianconeri aprono alla cessione

Cinque gol e quattro assist in 35 partite stagionali: questi i numeri di Nico Gonzalez, l'ex Fiorentina passato alla Juventus la scorsa stagione per un'operazione da circa 33 milioni di euro. Ma non è bastato a convincere i bianconeri, secondo il Corriere dello Sport, che svela il possibile futuro dell'argentino.

Una prima parte di stagione falcidiata da infortuni, poi un graduale inserimento nella rosa, ma senza mai brillare veramente. E ora la Juventus non esclude una sua cessione: l'ala argentina piace al Marsiglia, e viene valutato circa 25 milioni di euro dai bianconeri. Ciò che è certo è che Nico Gonzalez non è affatto incedibile: che sia lui l'ennesimo investimento mal riuscito della Juventus?