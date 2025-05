L'allenatore del Celje, Albert Riera, è stato intervistato da Canal Sur Radio, dove ha parlato della semifinale di Conference League, tra Betis Siviglia e Fiorentina che ha affrontato con la sua squadra nel corso di questa stagione.

"Vedo un Betis favorito - ha detto - che può essere dominante e protagonista di entrambe le partite. La Fiorentina è stata finalista delle ultime due edizioni di Conference e non potendo puntare a vincere il campionato italiano cercherà di portare a casa questo trofeo. A livello di squadra, dopo averle analizzate entrambe, dico che il Betis è messo meglio e può essere dominante nella sfida".

Poi ha aggiunto: “Con loro abbiamo attaccanto molto gli spazi e questo ha creato danni alla Fiorentina, ma sono sicuro che Pellegrini sa come fare a creare pericoli e i suoi giocatori hanno caratteristiche tali per mettere in difficoltà la retroguardia viola. Credo che alla fine la finale sarà Betis-Chelsea”.

Sulla Fiorentina: “Come nomi i più conosciuti sono De Gea che ha salvato la partita d'andata ed è stato determinante contro di noi e l'altro è Kean che è una “bestia”. Ma il loro giocatore più importante per me è Gudmundsson che è una seconda punta molto difficile da controllare. Si abbassa, va a destra, sinistra, poi spinge, ho dovuto mettere un giocatore in più dietro per controllarlo e ho preparato la partita in questa maniera”.