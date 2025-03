Berti: "Terracciano farà bene domani, si merita di giocare. Sono sicuro che abbia avuto il favore di tutto lo spogliatoio"

L'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti è intervenuto al "Salotto Viola" di Italia 7 dove ha risposto ad alcune domande in merito al periodo della squadra di Palladino domani impegnata ad Atene contro il Panathinaikos.

Terracciano?

“Palladino ha fatto bene a ribadire la sua titolarità in Coppa. Non dimentichiamoci che con lui in porta la Fiorentina ha fatto due finali. Per me è giusto che domani sia titolare lui. Un professionista che si allena tutti i giorni come gli altri, con grande impegno”.

Palladino ha parlato di profondo rispetto

“Pietro è un ragazzo straordinario. Anche se sta fuori un campione come De Gea, anche se la squadra deve giocare in un campo difficile con un clima infuocato come quello di Atene, sono convinto che si dimostrerà all'altezza. Son partite che ti tengono sveglio la notte. Sono convinto che Terracciano abbia incontrato il pieno favore di tutto lo spogliatoio. Farà bene, ve lo garantisco”.