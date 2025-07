Fiorentina, attenta a Richardson. Confermato l'interesse di due club della Premier League

Tra i reparti su cui intervenire nel mercato per la Fiorentina, in entrata e in uscita, il centrocampo è forse quello che richiede più esigenze. C'è un calciatore, peraltro, che l'anno scorso ha dato il suo contributo, ma sta già ricevendo proposte altrove.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, Amir Richardson è oggetto d'interesse in Premier League: l'interesse di Sunderland e Brentford, che già era accennato, ha trovato conferma. C'è di mezzo, tuttavia, la valutazione del tecnico viola Pioli, a cui sembra piacere il calciatore.